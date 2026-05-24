«Это понимает каждый»: На Западе дали отпор Каллас после её истерики из-за «Орешника»

В соцсети X аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил с критикой заявления главы евродипломатии Каи Каллас относительно российского ответного удара по украинским целям.

«Если бы русские хотели «убить как можно больше мирных жителей», они бы использовали «Орешник» против центра Киева, а не против авиабазы ​​в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов», — написал он.

Как заявила Каллас, министры иностранных дел ЕС соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить, как нарастить давление на Россию со стороны международного сообщества.

Напомним, Армия России применила «Орешник», БПЛА и другие ракеты по целям в Центральной Украине. Горели аэродромы, заводы и склады. Подробности — в материале Life.ru.