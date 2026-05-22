Немецкий депутат Европарламента Мартин Зоннеборн резко раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас, заявив, что в кулуарах её называют «маленькой атомной бомбой». Своё заявление политик опубликовал в соцсети X.

По словам Зоннеборна, в Европарламенте опасаются возможного усиления влияния Каллас на переговорные процессы по Украине и отношения с Россией. Депутат утверждает, что среди парламентариев её неофициально называют «европейским ядерным сценарием». Причиной он назвал, как выразился политик, сочетание амбиций и самоуверенности главы дипломатии ЕС.

«Она — наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух всё, к чему она прикасается», — отметил он.

Зоннеборн также заявил, что Каллас якобы не обладает серьёзным дипломатическим весом на международной арене. В качестве примера он привёл отсутствие двусторонних переговоров с участием госсекретаря США Марко Рубио. Кроме того, евродепутат обвинил руководителя европейской дипломатии в агрессивной антироссийской риторике. По его мнению, подобные заявления способны усилить напряжённость внутри Европы и за её пределами.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал возможное участие главы дипломатии ЕС Каи Каллас в переговорах между Москвой и Киевом. На заседании Совбеза ООН он заявил, что разговоры о её посредничестве выглядят «насмешкой».