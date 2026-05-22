Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 06:31

«Маленькая атомная бомба»: В Европарламенте жёстко высмеяли Каю Каллас

Депутат ЕП Зоннеборн: В кулуарах Каллас называют маленькой атомной бомбой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Немецкий депутат Европарламента Мартин Зоннеборн резко раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас, заявив, что в кулуарах её называют «маленькой атомной бомбой». Своё заявление политик опубликовал в соцсети X.

По словам Зоннеборна, в Европарламенте опасаются возможного усиления влияния Каллас на переговорные процессы по Украине и отношения с Россией. Депутат утверждает, что среди парламентариев её неофициально называют «европейским ядерным сценарием». Причиной он назвал, как выразился политик, сочетание амбиций и самоуверенности главы дипломатии ЕС.

«Она — наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух всё, к чему она прикасается», — отметил он.

Зоннеборн также заявил, что Каллас якобы не обладает серьёзным дипломатическим весом на международной арене. В качестве примера он привёл отсутствие двусторонних переговоров с участием госсекретаря США Марко Рубио. Кроме того, евродепутат обвинил руководителя европейской дипломатии в агрессивной антироссийской риторике. По его мнению, подобные заявления способны усилить напряжённость внутри Европы и за её пределами.

Экс-премьер Польши Миллер причислил Каллас к числу идиотов из ЕС из-за России
Экс-премьер Польши Миллер причислил Каллас к числу идиотов из ЕС из-за России

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал возможное участие главы дипломатии ЕС Каи Каллас в переговорах между Москвой и Киевом. На заседании Совбеза ООН он заявил, что разговоры о её посредничестве выглядят «насмешкой».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Кая Каллас
  • Европарламент
  • ЕС
  • Германия
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar