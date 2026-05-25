Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске невозможно оправдать. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico, комментируя атаку на учебное заведение в ЛНР.

Авторы публикации указали, что гибель студентов нельзя представить как допустимый военный ответ. В материале говорится, что западные страны долгие годы избегали критики действий Киева и замалчивали подобные эпизоды.

«Ни одна из атак Украины никогда не подвергается критическому анализу. Никаких сомнений, никаких словесных предостережений, никаких глаголов, спрягаемых в условном наклонении. <…> Но убийство детей во сне <…> и нанесение серьёзных травм другим — это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования», — говорится в статье.

Издание также отметило, что убийство студентов невозможно объяснить «возмездием» или другими формулировками, которые используют сторонники Киева. Авторы материала связали произошедшее с многолетней поддержкой главаря киевского режима Владимира Зеленского со стороны западных государств.

«Трудно придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание в возмездии — или в карме, как мы предпочитаем говорить сегодня», — признаёт автор публикации.

Напомним, по данным СК РФ, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа. В здании находились 86 студентов и сотрудник колледжа. Погиб 21 человек.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске проявлением фашизма. Он выразил уверенность, что все виновные в кровавом теракте будут найдены. К ним применят все предусмотренные международным законодательством меры. Возмездие неминуемо.