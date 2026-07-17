Замминистра обороны Цивилёва: Время эвакуации раненых в зоне СВО сократили

Время эвакуации раненых в зоне специальной военной операции удалось сократить. Данное заявление сделала статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилёва на заседании коллегии МО РФ.

По её словам, получения первой помощи и стабилизации состояния бойца немедленно отправляют на следующие этапы эвакуации, где ему оказывают специализированную и высококвалифицированную медицинскую помощь. Добиться такого результата позволило несколько факторов.

«Время эвакуации сокращено. Достижение данной цели стало возможным благодаря повышению укомплектованности медицинской службы в зоне специальной военной операции с 94,5% до 96%», — сказала Цивилёва.

Также она указала на внедрение методик, ускоряющих подготовку раненых к транспортировке. Кроме того, была сформирована чёткая система маршрутизации для пострадавших, которым требуется госпитализация в военные госпитали.

Ранее Цивилёва отчиталась о серьёзных успехах в организации медпомощи участникам спецоперации. На коллегии военного ведомства она заявила, что приоритетная задача по сокращению времени эвакуации раненых, поставленная ещё в декабре 2025 года, выполнена. По её словам, в войсках удалось сформировать эффективную комплексную систему медицинского обеспечения. Главным достижением стало соблюдение регламента «золотого часа»: теперь квалифицированную помощь пострадавшие получают критически быстро, непосредственно на линии боевого соприкосновения.