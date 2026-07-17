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17 июля, 14:25

Штурмовые группы ВС РФ полностью обеспечили средствами первой помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские штурмовые группы полностью обеспечены групповыми средствами оказания первой помощи. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Данные привела статс-секретарь — заместитель главы оборонного ведомства Анна Цивилёва.

«Замминистра обороны РФ отметила, что штурмовые группы до 100% обеспечены групповыми средствами оказания первой помощи и создан необходимый резерв», — сказали в ведомстве.

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На коллегии Минобороны также обсудили материально-техническое обеспечение армии и стабильные поставки в зону СВО. Отдельное внимание уделили оснащению подразделений современной техникой и дальнейшей модернизации Вооружённых сил.

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Полина Никифорова
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