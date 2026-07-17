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17 июля, 11:26

Совфед разрешил Минобороны и Росгвардии получать данные ЗАГС

Обложка © РИА Новости / Совет Федерации РФ

Обложка © РИА Новости / Совет Федерации РФ

Министерство обороны и Росгвардия смогут в электронном виде запрашивать сведения из Единого государственного реестра ЗАГС. Закон, наделяющий ведомства таким правом, одобрил Совет Федерации.

Нововведение касается информации, необходимой для оформления социальных гарантий и компенсаций. Теперь ведомства не будут ограничены только бумажными носителями при сборе данных о военнослужащих, гражданском персонале, уволенных с военной службы и членах их семей.

Документ также уточняет перечень лиц, которым разрешено направлять подобные запросы. Это право получают командиры и начальники воинских частей Вооружённых сил России и Росгвардии.

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Ранее Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос об отмене госпошлины за регистрацию брака. Инициатива прозвучала на заседании Палаты молодых законодателей. Участница Анастасия Авдеева предложила упразднить сбор в 350 рублей, взимаемый при подаче заявления в ЗАГС. По её мнению, даже такая незначительная сумма способна создавать излишний бюрократический барьер и снижать торжественность момента для вступающих в брак.

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Юлия Сафиулина
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