В Совфеде призвали создать в России федеральный реестр риелторов

Создание федерального реестра риелторов способно помочь вывести рынок риелторских услуг из серой зоны, заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель председателя Совфеда РФ Николай Журавлёв. По его словам, если эту деятельность подвергнуть лёгкому регулированию, то можно сделать рынок более «белым».

На данный момент эта сфера во многом остаётся в тени: комиссии нередко берут наличными, деньги уходят от налогового контроля, а для занижения договорной цены предлагаются разные схемы. Риски мошенничества в этом сегменте по-прежнему очень высоки, подчеркнул Николай Журавлёв, поскольку многие граждане пока недостаточно хорошо ориентируются в тонкостях рынка недвижимости, отметил сенатор в ходе ПМЭФ.

Ранее в Калининграде накрыли циничную банду «чёрных риелторов». Банда мошенников годами обманывала детей-сирот и продавала им дома, абсолютно непригодные для жизни.