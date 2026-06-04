Продавали сиротам развалюхи: В Калининграде накрыли циничную банду «чёрных риелторов»

В Калининграде обезвредили банду мошенников, которые годами обманывали детей-сирот и продавали им дома, абсолютно непригодные для жизни. О разоблачении преступной группы сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Калининграде задержали мошенников, продававших детям-сиротам непригодные дома. Видео © УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным следствия, трое жителей региона — мужчины 53 и 55 лет, а также 53-летняя женщина — с ноября 2022 по январь 2026 года проворачивали аферы с социальными выплатами. Они находили сирот, имеющих право на жилищный сертификат, и продавали им развалюхи, не пригодные для проживания. Пока выявлено пять таких эпизодов, а ущерб бюджету превысил пять миллионов рублей.

Один из потерпевших попытался пожаловаться в полицию. Узнав об этом, двое фигурантов жестоко избили его и вывезли в безлюдное место, где под угрозами расправы над несовершеннолетней дочерью заставили отказаться от заявления. Всех троих задержали полицейские совместно с Росгвардией. Сейчас они под стражей, возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в мэрии Новосибирска прошли обыски, чиновников подозревают в крупных махинациях с квартирами для детей-сирот. По версии следствия, сотрудники администрации вместе с бизнесменом похитили бюджетные деньги при закупке жилья по заведомо завышенным ценам. Среди фигурантов — начальник отдела закупок Юрий Двойцев, его эксперт Елена Дебцова и представитель компании-застройщика.