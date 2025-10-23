Сотрудники мэрии Новосибирска задержаны за махинации с квартирами для сирот

Обыски прошли в мэрии Новосибирска, как пишет Mash Siberia, сотрудников подозревают в махинациях с квартирами для сирот.

СК уже возбудил два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями при закупке социального жилья. Следствие полагает, что в 2025 году сотрудники администрации Новосибирска и бизнесмен совершили хищение бюджетных средств при приобретении квартир по завышенной стоимости. Фигуранты задержаны.

Mash Siberia уточняет, что по делу проходят начальник отдела закупок управления по демографической политике Юрий Двойцев, эксперт его отдела Елена Дебцова, а также сотрудник компании-застройщика.

«Двойцев взял 15 квартир по завышенной цене у аффилированной компании. Из бюджета переплатили 18 млн рублей. Ещё вместе с подельниками купил несколько квартир, в которых нужен был ремонт, и перепродал их также за оверпрайс. Мэрия потеряла ещё около 5 млн рублей», — пишет телеграм-канал.