18 октября, 10:13

Силовики нагрянули к замглавы Нефтеюганска Гусенкову, в мэрии идут обыски

В мэрии Нефтеюганска проходят обыски, заместителя главы города Павла Гусенкова подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предположительно, силовики нагрянули из-за того, что чиновник связан с продажей муниципального имущества, в частности, недвижимости комбината питания и сети муниципальных аптек «Фармация». Гусенкова подозревают в оказании содействия в реализации этих активов без проведения аукциона и по минимальной стоимости.

До перехода в городскую администрацию Гусенков занимал должность руководителя нефтеюганской межрайонной прокуратуры.

Ранее сообщалось об обысках в администрации Калининграда. Пресс-служба мэрии проинформировала, что детали оперативных мероприятий пока не разглашаются, и сотрудники продолжают работу. По имеющимся данным, обыски прошли в кабинете первого заместителя главы администрации и председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова. Следствие изучает возможные факты хищения бюджетных средств, выделенных на проекты развития городской среды.

Наталья Афонина
