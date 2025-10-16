Стала известна причина обысков в мэрии Калининграда

В мэрии Калининграда прошли обыски в кабинете Игоря Шлыкова, занимающего пост первого замглавы администрации и председателя комитета городского развития и цифровизации. Об этом сообщает Amber Mash.

Предварительно, следствие изучает возможные факты хищения бюджетных средств, предназначенных для проектов по развитию городской среды. Сотрудники УФСБ и МВД работали на месте, но задержаний пока не последовало.

О том, что в мэрии Калининграда полиция и ФСБ проводят обыски сообщалось ранее. В пресс-службе администрации тогда отметили, что о деталях оперативных мероприятий пока не известно, сотрудники находятся на рабочих местах.

