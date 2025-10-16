Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 14:21

В мэрии Калининграда полиция и ФСБ проводят обыски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polya_olya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polya_olya

В мэрии Калининграда прошли обыски, сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на источник в одном из региональных силовых ведомств. Операцию проводят полиция и ФСБ.

В пресс-службе администрации сообщили, что о деталях оперативных мероприятий пока не известно, сотрудники находятся на рабочих местах.

Зампрокурора Белгородской области задержан по подозрению в получении взятки
Зампрокурора Белгородской области задержан по подозрению в получении взятки

А ранее сообщалось, что бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман был задержан в Сочи по подозрению в получении взятки во время работы в мэрии. Он был советником главы Нижнего Новгорода с августа 2020 года, затем его перевели на пост замглавы администрации города. В сентябре 2022 года экс-чиновник ушёл добровольцем на СВО, позже вернулся на госслужбу, а в конце августа покинул пост в мэрии.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar