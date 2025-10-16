В мэрии Калининграда полиция и ФСБ проводят обыски
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polya_olya
В мэрии Калининграда прошли обыски, сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на источник в одном из региональных силовых ведомств. Операцию проводят полиция и ФСБ.
В пресс-службе администрации сообщили, что о деталях оперативных мероприятий пока не известно, сотрудники находятся на рабочих местах.
А ранее сообщалось, что бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман был задержан в Сочи по подозрению в получении взятки во время работы в мэрии. Он был советником главы Нижнего Новгорода с августа 2020 года, затем его перевели на пост замглавы администрации города. В сентябре 2022 года экс-чиновник ушёл добровольцем на СВО, позже вернулся на госслужбу, а в конце августа покинул пост в мэрии.
