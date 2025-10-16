В мэрии Калининграда полиция и ФСБ проводят обыски

А ранее сообщалось, что бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман был задержан в Сочи по подозрению в получении взятки во время работы в мэрии. Он был советником главы Нижнего Новгорода с августа 2020 года, затем его перевели на пост замглавы администрации города. В сентябре 2022 года экс-чиновник ушёл добровольцем на СВО, позже вернулся на госслужбу, а в конце августа покинул пост в мэрии.