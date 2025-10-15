Дело экс-главы Махачкалы Сулейманова о взятке в 74,5 млн рублей ушло в суд

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по делу бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова. Это следует из заявления надзорного ведомства.

Сулейманов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Как сообщают в прокуратуре региона, в период с 2014 по 2015 год бывший исполняющий обязанности мэра получил 74,5 миллиона рублей от генерального директора коммерческой компании. Средства передали через посредника за отказ от иска к застройщику и протекции в оформлении документов на строительство трёх многоэтажных домов на площади более 20 тысяч квадратных метров.

Кроме того, согласно версии следствия, Сулейманов издал 78 незаконных постановлений, касающихся изменения вида разрешённого использования земли и согласования строительных работ. В результате его действий в Махачкале появились 80 многоквартирных домов, построенных с нарушениями.

Дело бывшего и. о. мэра столицы Дагестана направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.