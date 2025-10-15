Дело экс-главы Махачкалы Сулейманова о взятке в 74,5 млн рублей ушло в суд
Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан
Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по делу бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова. Это следует из заявления надзорного ведомства.
Сулейманов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
Как сообщают в прокуратуре региона, в период с 2014 по 2015 год бывший исполняющий обязанности мэра получил 74,5 миллиона рублей от генерального директора коммерческой компании. Средства передали через посредника за отказ от иска к застройщику и протекции в оформлении документов на строительство трёх многоэтажных домов на площади более 20 тысяч квадратных метров.
Кроме того, согласно версии следствия, Сулейманов издал 78 незаконных постановлений, касающихся изменения вида разрешённого использования земли и согласования строительных работ. В результате его действий в Махачкале появились 80 многоквартирных домов, построенных с нарушениями.
Дело бывшего и. о. мэра столицы Дагестана направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. О его задержании стало известно во вторник, 14 октября. В этот же день прокуратура Белгородской области уволила Смирнова с поста зампрокурора региона.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.