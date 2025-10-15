Дело экс-замминистра обороны Павла Попова направлено в суд
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов предстанет перед военным судом. Главное военное следственное управление СКР завершило расследование его уголовного дела.
Экс-чиновника обвиняют в целом ряде преступлений: получение взятки в особо крупном размере, мошенничество, служебный подлог, превышение полномочий и незаконное хранение оружия.
По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов вместе с сообщниками организовал хищение бюджетных миллионов. Они вносили в документы ложные сведения о строительных работах в парке «Патриот», нанеся Минобороны ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, в течение десяти лет, с 2014 по 2024 год, он получал взятки от гендиректора «Бамстройпуть». Общая сумма превысила 45 млн рублей, а взамен чиновник оказывал компании «общее покровительство».
Также установлено, что Попов незаконно трудоустроил и освободил от работы сотрудников парка «Патриот», что причинило государству ущерб еще на 8 млн рублей. При обыске в его доме были обнаружены незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
У обвиняемого арестовано имущество на сумму свыше 100 млн рублей для обеспечения будущего приговора. Двое его сообщников по делу – Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов – уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Life.ru сообщал, что Попов, задержанный в августе прошлого года, обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением 30 миллионов рублей во время его работы в парке «Патриот». Если суд признает его виновным, Попову грозит наказание до десяти лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что он владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.