Дело экс-замминистра обороны Павла Попова направлено в суд

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов предстанет перед военным судом. Главное военное следственное управление СКР завершило расследование его уголовного дела.

Экс-чиновника обвиняют в целом ряде преступлений: получение взятки в особо крупном размере, мошенничество, служебный подлог, превышение полномочий и незаконное хранение оружия.

По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов вместе с сообщниками организовал хищение бюджетных миллионов. Они вносили в документы ложные сведения о строительных работах в парке «Патриот», нанеся Минобороны ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, в течение десяти лет, с 2014 по 2024 год, он получал взятки от гендиректора «Бамстройпуть». Общая сумма превысила 45 млн рублей, а взамен чиновник оказывал компании «общее покровительство».

Также установлено, что Попов незаконно трудоустроил и освободил от работы сотрудников парка «Патриот», что причинило государству ущерб еще на 8 млн рублей. При обыске в его доме были обнаружены незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

У обвиняемого арестовано имущество на сумму свыше 100 млн рублей для обеспечения будущего приговора. Двое его сообщников по делу – Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов – уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.