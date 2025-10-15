Сектор Газа
Регион
15 октября, 16:46

Белгородского экс-зампрокурора отправили в СИЗО за взятку

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.

Смирнов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и назначил ему содержание под стражей на срок 1 месяц и 26 суток.

Накануне прокуратура Белгородской области уволила Смирнова с должности после проведения проверки, которая проводилась правоохранительными органами при координации Генпрокуратуры России.

Напомним, что Дмитрий Смирнов был задержан по подозрению в получении взятки. Ему 38 лет, он занял нынешнюю должность только в конце сентября. Свою карьеру чиновник начинал в УВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, а затем перешёл на службу в прокуратуру. До повышения в этом году Смирнов был Всеволожским городским прокурором Ленинградской области.

Анастасия Никонорова
