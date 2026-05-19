«Благоустройство и безопасность»: Что делает загородное жильё по-настоящему элитным

Элитное загородное жильё — это совокупность качественных характеристик земельных участков, домов, социальной инфраструктуры и даже окружения, рассказал риелтор Константин Апрелев. К важным нюансам он отнёс наличие полного перечня коммуникаций, подведённых к участкам, ухоженную территорию с регулярным благоустройством, близость воды, развитой социальной и торговой инфраструктуры, а также основных транспортных узлов.

Элитный дом должен располагать штатом управляющей компании, постоянно работающей на территории, и должен быть ограждён периметром безопасности. Рядом не может быть свалок и источников экологической угрозы, посёлок не должен находиться на линии захода самолётов на посадку.

Приоритет на рынке сохраняется за уже сформированными, благоустроенными посёлками с большой территорией, охраной и соцобъектами в пешей доступности. В премиальном сегменте особенно популярны участки в посёлках, где земля продаётся без подряда, то есть владелец сам застраивает территорию, при этом общий подход к архитектурным решениям прописан в едином концептуальном плане.

«Премиальность или элитность, безусловно, обеспечена и площадью земельных участков, и их благоустройством, и безопасностью, и в конечном итоге окружением и людьми, которые там проживают», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее певец Дима Билан продал свой загородный дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Двухэтажный особняк площадью 440 кв. м находился в коттеджном посёлке «Монтевиль» на Новой Риге. Музыкант решил прикупить новый загородный дом.