Минус 115 млн и всё равно без покупателей: Внук Пугачёвой снова снизил цену на бабушкину дачу

Дача Аллы Пугачёвой, которую она подарила внуку Никите Преснякову, за три года подешевела почти вдвое. Особняк на берегу Истринского водохранилища теперь готовы продать за 110 миллионов рублей, но покупателей пока нет.

По данным SHOT, речь идёт о четырёхэтажном доме площадью 760 квадратных метров в подмосковном посёлке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. В объявлении указаны собственная береговая линия, пирс, кинозал, бильярдная, хаммам и бассейн. В стоимость также входят отдельный дом для персонала площадью 80 квадратов, гараж с парковкой и участок на 55 соток. Коттедж расположен в закрытом охраняемом посёлке.

Изначально дом выставили на продажу в 2023 году за 225 миллионов рублей. С тех пор цену несколько раз снижали, и теперь она упала на 115 миллионов от стартовой суммы.

В 2024 году особняк пытались сдавать за 2 миллиона рублей в месяц, однако арендаторов также не нашлось. Позже дом отремонтировали, рассчитывая быстрее продать его за 152 миллиона рублей, но сделка не состоялась. Потенциальных покупателей, как утверждается, могут отпугивать отсутствие централизованной канализации и скандальный фон вокруг собственника.

Сам Никита Пресняков продолжает жить и работать в Лос-Анджелесе. По данным SHOT, он испытывает финансовые сложности, поскольку доходы от рок-группы остаются скромными по американским меркам.

