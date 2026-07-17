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17 июля, 12:54

Армия будущего: Белоусов собрал военных на совещание по модернизации ВС России

В Минобороны обсудили модернизацию армии и обеспечение СВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Министерстве обороны России прошло заседание коллегии под руководством Андрея Белоусова. Участники обсудили развитие армии, оснащение войск и обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в ведомстве.

В Минобороны обсудили модернизацию армии и обеспечение СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Главе оборонного ведомства представили отчёты о работе за первое полугодие и планах, которые предстоит реализовать до конца текущего года. Отдельное внимание на встрече уделили развитию войск беспилотных систем и внедрению новых подходов в их применении.

В повестку также вошли вопросы защиты от воздушных угроз и совершенствования средств противодействия атакам с воздуха. Кроме того, участники заседания рассмотрели состояние материально-технического обеспечения армии и организацию стабильных поставок современной техники и вооружения. Все эти направления связаны с дальнейшим обновлением Вооружённых сил России и повышением эффективности их работы в условиях боевых действий.

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Ранее Андрей Белоусов посетил расположение группировки войск «Центр» в рамках рабочей поездки. На командном пункте министра встретил командующий объединением генерал-полковник Валерий Солодчук, который представил доклад о ситуации в зоне ответственности группировки и действиях противника.

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Милена Скрипальщикова
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