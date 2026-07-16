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16 июля, 06:01

Белоусов лично прибыл в «Центр» для проверки фронта: о чём ему доложили

Глава МО Белоусов оценил текущую обстановку в расположении войск «Центр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в расположение группировки войск «Центр». На командном пункте его встречал командующий объединением генерал-полковник Валерий Солодчук. Он доложил главе военного ведомства о текущей оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.

Ключевой темой совещания стало технологическое развитие войск. Командующий объединением генерал-майор Константин Нечаев представил результаты внедрения системы информационного взаимодействия «Свод». За десять месяцев опытно-боевой эксплуатации в подразделениях была выстроена единая автоматизированная система огневого поражения. Она позволяет мгновенно передавать координаты целей артиллеристам и расчетам ударных дронов.

Отдельное внимание уделили развитию беспилотной авиации. Начальник профильного отдела доложил, что новые подразделения БПС полностью сформированы и укомплектованы личным составом. Это кратно повысило эффективность выполнения огневых задач по уничтожению живой силы и бронетехники противника.

Для повышения точности ударов по приказу министра в подразделениях создали специальные аналитические группы. Специалисты детально разбирают каждое применение беспилотников. Работа этих отделов позволяет выявлять ошибки операторов и выстраивать более эффективную тактику использования дронов против техники врага.

Белоусов обозначил необходимость доработки программно-аппаратного комплекса. По словам главы ведомства, профильные службы уже работают над софтом. Нововведения позволят объективно оценивать эффективность каждого расчета, глядя на специфику выполняемой задачи операторами в реальном времени.

В завершение инспекции глава российского военного ведомства провел церемонию награждения. За массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, общевойсковому объединению был вручен орден Суворова. Также государственные награды получили военнослужащие, отличившиеся при выполнении боевых задач.

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Оксана Попова
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