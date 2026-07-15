В Минобороны сообщили, что ракет и «Гераней» хватит на всех

Российские войска продолжили наносить удары по судам, которые перевозили военные грузы для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Атаки прошли в портах Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщило Минобороны России в мессенджере Max.

По данным ведомства, ударные беспилотники поразили сухогруз в военном порту Южный. Судно доставляло грузы для украинской армии. Ещё два сухогруза атаковали на рейде порта Одесса. В момент удара суда с военными грузами ожидали разгрузки.

Расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» также нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области. Кроме того, дроны атаковали украинские корабли в Днепро-Бугском порту Николаевской области.

«Вооружённые Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и «Гераней» хватит на всех!» — уточнили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что российские силы продолжат наносить удары по портам и судам, которые украинская армия использует для перевозки грузов.

Ранее Минобороны России опубликовало видео ударов беспилотников «Герань-4 сикер» по морским целям в Одесской и Николаевской областях. По данным ведомства, расчёты дронов атаковали сухогрузы в порту Черноморск. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту у населённого пункта Галицыново. На кадрах ведомства показали попадания беспилотников по целям и последующие взрывы.