Минобороны РФ показало видео ударов «Гераней» по сухогрузам ВСУ в двух портах

Расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по морским целям в портах Одесской и Николаевской областей. Видеозапись боевой работы опубликовало Министерство обороны РФ.

Расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по морским целям в портах Одесской и Николаевской областей. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным военного ведомства, атаке подверглись сухогрузы в порту «Черноморск», а также украинские корабли в Днепро-Бугском порту в населённом пункте Галицыново. На предоставленных кадрах отчётливо видно точное попадание по объектам и их последующая ликвидация. Каждый результативный удар сопровождался мощным взрывом.

Ранее сообщалось, что расчёты беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли точечный удар по газораспределительному узлу в Краматорске. В Министерстве обороны уточнили, что данный объект снабжал энергоресурсами промышленные площадки, задействованные в интересах украинских вооружённых формирований. Операция проводилась в рамках системной кампании по демилитаризации промышленной базы противника.