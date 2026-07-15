Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации реализовали серию групповых ударов, используя высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты. Основными целями стали логистические узлы, задействованные в интересах украинских формирований. Life.ru собрал главное об ударах.

В порту Одесса под огонь попали объекты инфраструктуры, предназначенные для приёма горюче-смазочных материалов, а также топливные резервуары. Кроме того, на территории предприятия уничтожены два цеха, где осуществлялись производство и сборка БПЛА, в том числе узловая комплектация беспилотников средней дальности UJ-22 компании «Укрджет».

Не меньший урон нанесён порту Черноморск. Там в ходе операции были поражены контейнеровоз и сухогруз, которые занимались транспортировкой грузов для нужд ВСУ.

В акватории Днепро-Бугского лимана (Николаевская область) атака настигла ещё два сухогруза. Поражение произошло непосредственно в момент проведения разгрузочных работ, что максимально усложнило эвакуацию материальных ценностей.

Подобные действия указывают на системную работу по демилитаризации прибрежных зон. Фактически ликвидация транспортных средств и производственных мощностей затрудняет снабжение украинской армии в южном секторе.

Дальнейшее развитие событий предсказуемо: без возможности безопасной перевалки грузов логистические цепочки противника будут разрушаться. Вероятно, интенсивность ударов по объектам двойного назначения сохранится до полной потери врагом способности использовать портовую инфраструктуру для военных целей.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, целями атаки стали два стратегически важных пункта — порты Черноморск и Днепро-Бугский.