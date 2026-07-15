Российские вооружённые силы продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам логистической инфраструктуры, используемым украинскими формированиями. Утром 15 июля 2026 года Министерство обороны РФ сообщило об успешной операции в Одесской области.

В ходе налёта были поражены два транспортных судна, находившихся в акватории порта Черноморск (государственное предприятие Морской торговый порт Черноморск). Целями удара стали контейнеровоз и сухогруз, которые, по данным оборонного ведомства, осуществляли доставку грузов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Данная атака является очередным эпизодом систематического воздействия на каналы военного снабжения киевского режима. Поражение морской логистики затрудняет переброску материально-технических средств и боеприпасов, поступающих в распоряжение украинских сил. По сообщению Минобороны, цели были успешно поражены.

Также российские вооружённые силы провели успешную операцию по пресечению поставок военных грузов для украинских формирований. Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, в ходе группового удара были поражены два сухогруза, находившиеся в акватории порта Днепро-Бугский (Николаевская область).