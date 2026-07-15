Российские подразделения нанесли точечный удар по газораспределительному узлу в Краматорске. Операция была выполнена силами расчёта беспилотных летательных аппаратов «Герань».

В оборонном ведомстве уточнили, что пораженный объект использовался в интересах украинских вооружённых формирований. Удар стал частью системной работы по демилитаризации промышленной базы противника.

Целью атаки выбраны мощности, обеспечивающие энергоресурсами предприятия, работающие на нужды оборонно-промышленного комплекса. Повреждение инфраструктуры затруднит функционирование ремонтных и производственных площадок.

Успешное выполнение боевой задачи зафиксировали средства объективного контроля. Кадры, снятые в режиме реального времени, наглядно демонстрируют поражение цели и последующее возгорание на месте дислокации.

Дальнейшее воздействие по объектам, поддерживающим военную логистику, продолжится. Командование подчёркивает, что все критические точки, питающие вражеский ВПК, остаются в приоритетном списке для уничтожения.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, целями атаки стали два стратегически важных пункта — порты Черноморск и Днепро-Бугский.