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15 июля, 06:23

«Герани» разнесли газовую станцию в Краматорске, обеспечивавшую нужды ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Российские подразделения нанесли точечный удар по газораспределительному узлу в Краматорске. Операция была выполнена силами расчёта беспилотных летательных аппаратов «Герань».

В оборонном ведомстве уточнили, что пораженный объект использовался в интересах украинских вооружённых формирований. Удар стал частью системной работы по демилитаризации промышленной базы противника.

Целью атаки выбраны мощности, обеспечивающие энергоресурсами предприятия, работающие на нужды оборонно-промышленного комплекса. Повреждение инфраструктуры затруднит функционирование ремонтных и производственных площадок.

Успешное выполнение боевой задачи зафиксировали средства объективного контроля. Кадры, снятые в режиме реального времени, наглядно демонстрируют поражение цели и последующее возгорание на месте дислокации.

Дальнейшее воздействие по объектам, поддерживающим военную логистику, продолжится. Командование подчёркивает, что все критические точки, питающие вражеский ВПК, остаются в приоритетном списке для уничтожения.

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Ранее сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, целями атаки стали два стратегически важных пункта — порты Черноморск и Днепро-Бугский.

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Оксана Попова
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