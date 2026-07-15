Российские вооруженные силы провели успешную операцию по пресечению поставок военных грузов для украинских формирований. Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, в ходе группового удара были поражены два сухогруза, находившиеся в акватории порта Днепро-Бугский (Николаевская область).

Атака была осуществлена в момент разгрузки судов на территории государственного предприятия Днепро-Бугский морской торговый порт. По данным оборонного ведомства, данные сухогрузы использовались для транспортировки материально-технических средств и различных грузов, предназначенных для нужд ВСУ.

Данная операция является продолжением систематической работы по выявлению и уничтожению каналов снабжения украинской армии. Точное поражение логистических узлов, включая портовую инфраструктуру, существенно ограничивает возможности противника по оперативному получению ресурсов, необходимых для продолжения боевых действий. Объективный контроль подтвердил нанесение значительного ущерба целям.

Также российские подразделения нанесли точечный удар по газораспределительному узлу в Краматорске. Операция была выполнена силами расчёта беспилотных летательных аппаратов «Герань».