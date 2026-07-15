«Грады» накрыли резервы: ВСУ понесли потери, так и не успев доехать до фронта

Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар по резервам ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, операторы разведывательных беспилотников обнаружили район сосредоточения украинских военнослужащих. Как утверждается, эти подразделения готовились к переброске для усиления передовых позиций.

После получения координат артиллеристы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». В Минобороны РФ заявили, что целью стали места размещения личного состава противника.

По информации российского военного ведомства, в результате удара были уничтожены укрытия и более 30 военнослужащих ВСУ, входивших в состав резервов.

В Минобороны РФ также заявили, что этот удар сорвал планы украинской стороны по усилению передовых позиций и снизил устойчивость её обороны.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооружённые силы России нанесли точечные удары по портам Черноморск и Днепро-Бугский, поразив четыре морских судна, которые доставляли грузы для ВСУ. Удары осложняют логистику противника. В портах Черноморск и Днепро-Бугский ВС РФ поразили четыре судна, доставлявших грузы для ВСУ, что осложняет их логистику, сообщило Минобороны. Украинская сторона пока не комментировала удары.