ВС РФ ударили по пусковым установкам ракет и дронов ВСУ в Одессе и области
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Армия России нанесла ракетный удар по Одессе и области, пишет телеграм-канал SHOT. Взрывы начали раздаваться вечером 14 июля, после чего в одном из районов начался пожар и появился столб густого дыма.
Предварительно, удары наносились по пусковым установкам ракет «Нептун» и «Фламинго», также сообщается о взрывах в районе аэродрома «Школьный», с которого ВСУ запускают дроны по Крыму. Также местные власти заявляют о повреждениях на территории одного из предприятий.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили три сухогруза в Одессе. Кроме того, как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены резервуары с топливом для ВСУ в Южном.
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