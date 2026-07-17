«Золотой час» спасает жизни: В Минобороны отчитались о работе военных медиков на линии фронта

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила о значительных успехах в организации медицинской помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В ходе заседания коллегии оборонного ведомства она подчеркнула, что приоритетной задачей, поставленной ещё в декабре 2025 года, стало сокращение времени эвакуации раненых и повышение качества первичной помощи на передовой.

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, на данный момент сформирована эффективная комплексная система медицинского обеспечения. Главный результат этой работы — соблюдение регламента «золотого часа». Это время, критически важное для выживания пострадавшего, в течение которого ему оказывается квалифицированная помощь непосредственно на линии боевого соприкосновения.

В дальнейшем, как уточнила замминистра, раненые оперативно транспортируются в военные госпитали, где им оказывается вся необходимая поддержка в течение первых суток. По словам представителей министерства, выстроенная логистика позволяет минимизировать потери и повысить шансы на успешное восстановление бойцов после ранений.

В ходе спецоперации медики всё реже сталкиваются с пулевыми ранениями — основную массу травм составляют осколочные повреждения. Об этом рассказал военный хирург Хадятулло Кутбединов с позывным Авиценна. Отдельное внимание врач уделил работе хирургов в полевых условиях. Он отметил, что специалистам необходимо быстро принимать решения о тактике лечения, поскольку при повреждении сосудов счёт идёт на секунды.