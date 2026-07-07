Многодетный отец из Якутии вернулся на СВО разведчиком после тяжёлого ранения

Многодетный отец из Якутии Руслан Кайб с позывным Сансара вернулся на СВО после тяжёлого ранения и увольнения с военной службы по категории Д. По данным RT, добровольцем он ушёл на фронт в 2022 году и два года служил в рядах ВС РФ.

После тяжёлого ранения мужчину признали полностью негодным к службе и уволили. Однако в декабре 2025 года Сансара снова смог вернуться в зону боевых действий. Теперь он служит разведчиком в составе отряда «Волки», хотя раньше был штурмовиком.

«Мой позывной — это своего рода напоминание мне о том, что после каждого трудного периода наступает перерождение, обновление сил и продолжение борьбы», — отметил Сансара.

Ранее отец семерых детей из Красноярского края добился права участвовать в СВО. 34-летний Олег Постнов смог добиться отправки на фронт после нескольких отказов в родном регионе.