Многодетный отец из Якутии вернулся на СВО разведчиком после тяжёлого ранения
Руслан Кайб. Обложка © личный архив / RT
Многодетный отец из Якутии Руслан Кайб с позывным Сансара вернулся на СВО после тяжёлого ранения и увольнения с военной службы по категории Д. По данным RT, добровольцем он ушёл на фронт в 2022 году и два года служил в рядах ВС РФ.
После тяжёлого ранения мужчину признали полностью негодным к службе и уволили. Однако в декабре 2025 года Сансара снова смог вернуться в зону боевых действий. Теперь он служит разведчиком в составе отряда «Волки», хотя раньше был штурмовиком.
«Мой позывной — это своего рода напоминание мне о том, что после каждого трудного периода наступает перерождение, обновление сил и продолжение борьбы», — отметил Сансара.
Ранее отец семерых детей из Красноярского края добился права участвовать в СВО. 34-летний Олег Постнов смог добиться отправки на фронт после нескольких отказов в родном регионе.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.