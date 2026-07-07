60-летний боец СВО Бабушка сменил военную кафедру на практические занятия
Боец СВО Бабушка. Обложка © RT
Военкор RT Влад Андрица рассказал историю 60-летнего бойца СВО с позывным Бабушка. Мужчина ушёл добровольцем защищать Донбасс ещё в 2014 году. Он до сих пор остаётся на передовой.
До участия в СВО боец ВС РФ служил в нескольких горячих точках, а за операцию в Афганистане получил орден Красной Звезды. Кроме того, он преподавал на кафедре разведподготовки.
Ранее российский боец обхитрил солдат ВСУ в Василевке, представившись их сослуживцем. А пулемётчик ВС РФ с 70 метров изрешетил бесшумный американский дрон «Марсианин».
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