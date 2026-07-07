60-летний боец СВО Бабушка сменил военную кафедру на практические занятия

Военкор RT Влад Андрица рассказал историю 60-летнего бойца СВО с позывным Бабушка. Мужчина ушёл добровольцем защищать Донбасс ещё в 2014 году. Он до сих пор остаётся на передовой.

До участия в СВО боец ВС РФ служил в нескольких горячих точках, а за операцию в Афганистане получил орден Красной Звезды. Кроме того, он преподавал на кафедре разведподготовки.