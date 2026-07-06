Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 08:08

Пулемётчик ВС РФ с 70 метров изрешетил бесшумный американский дрон «Марсианин»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Российский военнослужащий Андрей Улиткин сбил американский бесшумный беспилотник «Марсианин» с расстояния около 70 метров. Об этом боец мобильной огневой группы «Центра» рассказал РИА «Новости».

По словам Улиткина, его подразделение прикрывает тыловые колонны от атак беспилотников, и такая работа уже даёт результат. Помимо «Марсианина», он подтвердил уничтожение ещё одного аппарата — бензинового дрона «Хорнет».

Пулемётчик отметил, что бесшумный беспилотник особенно опасен, ведь почти не слышен и часто пытается зайти сзади. Чтобы поразить цель, бойцу пришлось выпустить около сотни патронов, поскольку стрелять нужно было с упреждением.

Улиткин подчеркнул, что в таких эпизодах многое зависит от слаженности расчёта и умения не растеряться под давлением. В подтверждение своих слов он показал фрагменты хвостовой части сбитого «Марсианина», его электродвигатель и аккумуляторные отсеки.

«Это первый (сбитый) такой дрон, бесшумный. Ещё «Хорнет» бензиновый сбили, ему в хвост попали. Но, не было времени его забирать, шло сопровождение колонн», — добавил солдат.

Два жителя Горловки ранены после атаки дрона ВСУ
Два жителя Горловки ранены после атаки дрона ВСУ

Ранее российским военным передали первые опытные партии многопульных патронов «Многоточие», созданных для борьбы с мини-дронами. Разработкой занимается холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех». Принцип работы заключается в том, что при выстреле вместо одной пули вылетает сразу три.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar