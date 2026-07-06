Пулемётчик ВС РФ с 70 метров изрешетил бесшумный американский дрон «Марсианин»

Российский военнослужащий Андрей Улиткин сбил американский бесшумный беспилотник «Марсианин» с расстояния около 70 метров. Об этом боец мобильной огневой группы «Центра» рассказал РИА «Новости».

По словам Улиткина, его подразделение прикрывает тыловые колонны от атак беспилотников, и такая работа уже даёт результат. Помимо «Марсианина», он подтвердил уничтожение ещё одного аппарата — бензинового дрона «Хорнет».

Пулемётчик отметил, что бесшумный беспилотник особенно опасен, ведь почти не слышен и часто пытается зайти сзади. Чтобы поразить цель, бойцу пришлось выпустить около сотни патронов, поскольку стрелять нужно было с упреждением.

Улиткин подчеркнул, что в таких эпизодах многое зависит от слаженности расчёта и умения не растеряться под давлением. В подтверждение своих слов он показал фрагменты хвостовой части сбитого «Марсианина», его электродвигатель и аккумуляторные отсеки.

«Это первый (сбитый) такой дрон, бесшумный. Ещё «Хорнет» бензиновый сбили, ему в хвост попали. Но, не было времени его забирать, шло сопровождение колонн», — добавил солдат.

Ранее российским военным передали первые опытные партии многопульных патронов «Многоточие», созданных для борьбы с мини-дронами. Разработкой занимается холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех». Принцип работы заключается в том, что при выстреле вместо одной пули вылетает сразу три.