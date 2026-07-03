«Три пули — и дрона нет»: Военэксперт рассказал, как патроны «Многоточие» станут спасением для отрядов БАРС

Обычный патрон — одна пуля. А что, если три? Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил Life.ru, почему новый боеприпас «Многоточие» может стать настоящим спасением для бойцов БАРС и добровольцев. Дальность, точность и три пули вместо одной — всё это превращает охоту за дронами в более эффективное занятие.

Главная фишка патрона «Многоточие», по словам эксперта, — это не одна, а сразу три пули. Калибр 7,62 мм обеспечивает увеличенную дальность и точность стрельбы.

За счёт вращающего элемента пули вращаются. Они, в отличие от гладкоствольных ружей, гораздо более эффективно поражают цели. Это и дальность, и точность. Василий Дандыкин Военный эксперт

Специалист подчеркнул, что патроны «Многоточие» пригодятся не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу.

«Применять можно на линии боевого соприкосновения — сбивать коптеры, дроны. Это наши бойцы, которые охраняют позиции артиллерии, и боевые армейские резервы БАРС. Это очень эффективное средство для охраны объектов, где дроны летят», — отметил Дандыкин.

Кроме того, эксперт добавил, что такие патроны могут быть полезны и для частных охранных структур, которым разрешено иметь оружие. Особенно в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, первые опытные партии многопульных патронов «Многоточие», предназначенных для борьбы с мини-дронами, уже переданы российским военным. Разработчиком выступает холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».