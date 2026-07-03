Первые антидроновые патроны «Многоточие» поступили в российские войска

Первые опытные партии многопульных патронов «Многоточие», предназначенных для борьбы с мини-дронами, уже переданы российским военным. Об этом сообщили разработчики боеприпаса, созданного в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Как рассказал один из создателей изделия в видеоролике проекта «Наш Краш», опубликованном в Telegram-канале «Ростеха», производство новых боеприпасов уже переведено в серийный режим.

«Выпуск уже начался. Идёт уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», — сообщил разработчик.

По его словам, новый антидроновый боеприпас способен поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров. Эффективная дальность зависит от используемого калибра.

Разработчики отмечают, что «Многоточие» совместимо со штатными боеприпасами автоматического оружия, которое состоит на вооружении российских войск.

Ожидается, что применение таких патронов позволит повысить эффективность борьбы с малогабаритными беспилотниками непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что мосты через Днепр — главные артерии снабжения ВСУ, и их уничтожение авиабомбами КАБ-500Л и КАБ-1500Л лишит противника возможности удерживать позиции, тогда как применение «Орешника» — крайняя мера. По его словам, для планомерной работы достаточно высокоточных бомб, и он не исключил серии мощных атак в ближайшие недели.