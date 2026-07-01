«Коллапс ВСУ неизбежен»: Названо оружие Армии России, которое обрушит мосты через Днепр
Эксперт Дандыкин: Удары по мостам через Днепр могут привести к коллапсу ВСУ
Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко
Мосты через Днепр — главные артерии снабжения ВСУ на южном направлении. Их уничтожение лишит противника возможности удерживать позиции в нынешнем объёме, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с сайтом MK.ru.
По его словам, для этой задачи идеально подходят авиабомбы КАБ-500Л и КАБ-1500Л с лазерным наведением. Они позволяют бить точечно в опору и обрушивать пролёт без лишнего расхода боеприпасов.
Новейший «Орешник» способен стереть с лица земли целый узел переправы вместе с подходами, но его применение — крайняя мера. Для планомерной работы достаточно высокоточных бомб и ракет. Однако эксперт напомнил, что советские мосты имеют большой запас прочности, а для точного удара нужно целеуказание. Он не исключил серии мощных атак в ближайшие недели.
А ранее Life.ru писал, что некоторые вооружения Армии России превосходят ядерные по потенциалу. В Госдуме РФ уточнили, что гиперзвуковой «Орешник» по мощности сопоставим с тактическим ядерным зарядом, но не оставляет радиации.
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