Мосты через Днепр — главные артерии снабжения ВСУ на южном направлении. Их уничтожение лишит противника возможности удерживать позиции в нынешнем объёме, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с сайтом MK.ru.

По его словам, для этой задачи идеально подходят авиабомбы КАБ-500Л и КАБ-1500Л с лазерным наведением. Они позволяют бить точечно в опору и обрушивать пролёт без лишнего расхода боеприпасов.

Новейший «Орешник» способен стереть с лица земли целый узел переправы вместе с подходами, но его применение — крайняя мера. Для планомерной работы достаточно высокоточных бомб и ракет. Однако эксперт напомнил, что советские мосты имеют большой запас прочности, а для точного удара нужно целеуказание. Он не исключил серии мощных атак в ближайшие недели.

А ранее Life.ru писал, что некоторые вооружения Армии России превосходят ядерные по потенциалу. В Госдуме РФ уточнили, что гиперзвуковой «Орешник» по мощности сопоставим с тактическим ядерным зарядом, но не оставляет радиации.