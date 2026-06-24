Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 13:13

«Серая зона»: Названы вооружения Армии России, превосходящие ядерные по потенциалу

Депутат Журавлёв: «Орешник» и «Посейдон» эффективнее ядерного оружия

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.ru» заявил, что Россия располагает вооружениями, которые по совокупной поражающей способности превосходят ядерные. По его словам, граница между обычной и атомной войной сегодня стирается.

Депутат отметил, что гиперзвуковой «Орешник» по мощности сопоставим с тактическим ядерным зарядом, но не оставляет радиации. Это позволяет наносить удары, сопоставимые по эффекту, без катастрофических последствий. Кроме того, в арсенале есть подводный дрон «Посейдон», способный обрушить на базы ВМФ разрушительное цунами, ракета с ядерным двигателем «Буревестник» с бесконечной дальностью и межконтинентальная «Сармат».

Собеседник подчеркнул, что Россия первой в мире выводит такие системы на боевое дежурство. Они создают «серую зону» — возможность гарантированного возмездия без риска глобальной катастрофы. Именно это, по его мнению, меняет стратегический баланс.

США признали угрозу «Ясеней-М»: Российские подлодки изменили баланс сил на воде
США признали угрозу «Ясеней-М»: Российские подлодки изменили баланс сил на воде

А ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что нашей стране есть чем удивить врагов. По словам главы государства, имеющееся преимущество — не предел. Отечественный оборонный комплекс продолжает наращивать темпы разработки и выпуска продукции.

Больше новостей о российской армии, вооружении и обороноспособности страны — читайте в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Госдума
  • Алексей Журавлев
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar