«Серая зона»: Названы вооружения Армии России, превосходящие ядерные по потенциалу
Депутат Журавлёв: «Орешник» и «Посейдон» эффективнее ядерного оружия
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.ru» заявил, что Россия располагает вооружениями, которые по совокупной поражающей способности превосходят ядерные. По его словам, граница между обычной и атомной войной сегодня стирается.
Депутат отметил, что гиперзвуковой «Орешник» по мощности сопоставим с тактическим ядерным зарядом, но не оставляет радиации. Это позволяет наносить удары, сопоставимые по эффекту, без катастрофических последствий. Кроме того, в арсенале есть подводный дрон «Посейдон», способный обрушить на базы ВМФ разрушительное цунами, ракета с ядерным двигателем «Буревестник» с бесконечной дальностью и межконтинентальная «Сармат».
Собеседник подчеркнул, что Россия первой в мире выводит такие системы на боевое дежурство. Они создают «серую зону» — возможность гарантированного возмездия без риска глобальной катастрофы. Именно это, по его мнению, меняет стратегический баланс.
А ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что нашей стране есть чем удивить врагов. По словам главы государства, имеющееся преимущество — не предел. Отечественный оборонный комплекс продолжает наращивать темпы разработки и выпуска продукции.
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