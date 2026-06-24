«Серая зона»: Названы вооружения Армии России, превосходящие ядерные по потенциалу

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.ru» заявил, что Россия располагает вооружениями, которые по совокупной поражающей способности превосходят ядерные. По его словам, граница между обычной и атомной войной сегодня стирается.

Депутат отметил, что гиперзвуковой «Орешник» по мощности сопоставим с тактическим ядерным зарядом, но не оставляет радиации. Это позволяет наносить удары, сопоставимые по эффекту, без катастрофических последствий. Кроме того, в арсенале есть подводный дрон «Посейдон», способный обрушить на базы ВМФ разрушительное цунами, ракета с ядерным двигателем «Буревестник» с бесконечной дальностью и межконтинентальная «Сармат».

Собеседник подчеркнул, что Россия первой в мире выводит такие системы на боевое дежурство. Они создают «серую зону» — возможность гарантированного возмездия без риска глобальной катастрофы. Именно это, по его мнению, меняет стратегический баланс.

А ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что нашей стране есть чем удивить врагов. По словам главы государства, имеющееся преимущество — не предел. Отечественный оборонный комплекс продолжает наращивать темпы разработки и выпуска продукции.