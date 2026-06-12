ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 15:01

Арсенал превосходства: Путин напомнил, что России есть чем удивить врагов

Путин: У России есть вооружения, которых нет у противника, и их будет больше

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российская армия располагает целым рядом средств, отсутствующих у противоположной стороны. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 июня на встрече с военнослужащими — участниками спецоперации.

Глава государства подчеркнул, что имеющееся преимущество — не предел. Отечественный оборонный комплекс продолжает наращивать темпы разработки и выпуска продукции.

«Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше ещё и лучше», — пообещал президент. По его словам, качественная и количественная составляющие арсеналов будут только расти.

Путин: Войну на Украине развязало НАТО, Россия 8 лет уговаривала прекратить её
Путин: Войну на Украине развязало НАТО, Россия 8 лет уговаривала прекратить её

В ходе своей речи Владимир Путин провёл историческую параллель, напомнив, что России не привыкать противостоять всей Европе, собравшейся в единый кулак. Глава государства отметил, что недруги Москвы всегда стремились к консолидации. По его словам, и под стягами Наполеона, и под командованием Гитлера против страны выступали не отдельные державы, а практически весь континент.

Больше новостей о российской армии, вооружении и обороноспособности страны — читайте в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar