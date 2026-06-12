Российская армия располагает целым рядом средств, отсутствующих у противоположной стороны. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 июня на встрече с военнослужащими — участниками спецоперации.

Глава государства подчеркнул, что имеющееся преимущество — не предел. Отечественный оборонный комплекс продолжает наращивать темпы разработки и выпуска продукции.

«Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше ещё и лучше», — пообещал президент. По его словам, качественная и количественная составляющие арсеналов будут только расти.

В ходе своей речи Владимир Путин провёл историческую параллель, напомнив, что России не привыкать противостоять всей Европе, собравшейся в единый кулак. Глава государства отметил, что недруги Москвы всегда стремились к консолидации. По его словам, и под стягами Наполеона, и под командованием Гитлера против страны выступали не отдельные державы, а практически весь континент.