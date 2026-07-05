«Два снайпера, одна цель»: Черника и Сет нашли друг друга на СВО и сыграли свадьбу

Два снайпера из подразделения «Эспаньола» — боец-девушка с позывным Черника и военный с позывным Сет — поженились после знакомства в зоне специальной военной операции. Об этом стало известно Mash.

Девушка с позывным Черника, ранее награждённая медалью «За отвагу» и орденом Мужества, и снайпер Сет, имеющий медаль «За храбрость», познакомились в апреле 2025 года после одной из ротаций. Отношения внутри подразделения были официально запрещены, однако, несмотря на это, бойцы продолжили общение, переписывались и созванивались во время службы.

Позже пара приняла решение быть вместе, а 19 июня сыграла свадьбу в славянском стиле. На торжестве присутствовали близкие сослуживцы, друзья и командир штурмовой роты с позывным Питбуль. Сообщается, что в дальнейшем молодожёны планируют перейти к мирной жизни и рассматривают возможность работы инструкторами по стрельбе, чтобы передавать свой опыт.

Ранее стало известно, что кардиолог из Краснодарского края Евгений Веснин, посвятивший медицине более 15 лет, работал в зоне специальной военной операции, оказывая помощь военнослужащим в самых напряжённых районах. Врач занимался организацией медицинской помощи на передовой и действовал в том числе в районах Бахмута, Соледара и Попасной, где разворачивал медицинскую инфраструктуру рядом с линией боевого соприкосновения.