50 тысяч спасённых жизней и одна любовь: История врача, который обрёл счастье на СВО

На передовой, где каждый день — это борьба за жизнь, Евгений Веснин нашёл то, чего меньше всего ожидал в окопах, — свою судьбу. 40-летний кардиолог с Кубани, спасавший бойцов в самых горячих точках СВО, встретил на фронте не только испытания, но и любовь всей своей жизни. Ради этой встречи он оставил привычный уклад и сменил фронтовые будни на тихую семейную гавань в Барнауле. Об этом он рассказал «Народному фронут».

Кубанский кардиолог встретил любовь на СВО и уехал с ней жить на Алтай. Видео © Предоставлено Life.ru

Медицине Евгений Веснин посвятил более 15 лет, а с началом специальной военной операции принял решение работать в зоне боевых действий, где занимался организацией медпомощи. Врач и его команда действовали в районах Бахмута, Соледара и Попасной, разворачивая медицинскую инфраструктуру рядом с линией боевого соприкосновения.

В полевых условиях медики принимали до 500 пациентов в день, стабилизировали тяжёлые состояния и направляли раненых в тыловые госпитали для дальнейшего лечения. Через работу команды, по его словам, прошло около 50 тысяч пострадавших. Во время выполнения задач на фронтовых направлениях он познакомился с Ириной, которая занималась доставкой гуманитарных грузов военнослужащим.

Сначала общение строилось вокруг совместных задач и проектов, затем перешло в личную переписку, после чего пара встретилась и начала отношения. После завершения контракта в 2023 году Веснин вернулся к мирной жизни и переехал на Алтай к любимой.

В Барнауле он уже третий год работает кардиологом в краевом кардиоцентре, где занимается пациентами с острым инфарктом миокарда и другими неотложными состояниями сердечно-сосудистой системы. Помимо работы в стационаре врач продолжает участвовать в проектах «Народного фронта», связанных с патриотическим воспитанием молодёжи, а также ведёт общественную деятельность.

«Для меня сердце — это улыбка моей супруги», — заключил он.

Ранее знакомство штурмовика с позывным Челентано (Леонид Ильин) и военного медика Бэхи (Марина Быкова, ныне Ильина) произошло в зоне боевых действий. Со временем их отношения переросли в семью и стали поддержкой в условиях фронтовой жизни. В период службы медик, находясь под обстрелами, читала «Муху-Цокотуху», мысленно представляя будущие истории для своих детей.