Переживший кому боец СВО влюбился в лечащего врача в клинике в Екатеринбурге

В Екатеринбурге развернулась трогательная история любви: боец СВО, восстанавливавшийся после тяжёлого ранения в голову, встретил своё счастье в лице лечащего врача. О необычном союзе рассказал URA.ru.

20-летний Андрей Сивцев из Березников получил пулевое ранение в голову в марте 2025 года во время штурма Селидово. Он пробыл в коме около двух месяцев, после чего его направили на реабилитацию в екатеринбургскую клинику. Именно там, в эргозале, произошла судьбоносная встреча с девушкой-врачом.

«Уже тогда у меня что-то ёкнуло в сердце, но сделать первый шаг я постеснялся», — вспоминает боец.

Профессиональные отношения постепенно переросли в личные, и когда Андрей решился признаться в чувствах, оказалось, что симпатия взаимна.

После выписки ветеран принял решение остаться в Екатеринбурге. Теперь пара живёт вместе и строит планы, главный из которых — полное восстановление здоровья Андрея. Его возлюбленная продолжает обучение.

Ранее Life.ru рассказывал историю ветерана СВО из Якутии, который после возвращения с фронта стал руководить дизайн-студией и рисовать комиксы. Вместе с дочерью экс-военнослужащий создал комикс «Дети Леса», основанный на якутских легендах.