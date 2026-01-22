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Опубликовано 22 января, 15:32

Ветеран СВО из Якутии после возвращения с фронта руководит дизайн-студией и рисует комиксы

Ростислав Павлов. Обложка © Telegram / Kotsnews

Ростислав Павлов. Обложка © Telegram / Kotsnews

До начала СВО Ростислав Павлов из Якутии был успешным дизайнером, руководил студией и занимался творческими проектами. Когда начались боевые действия, он подписал контракт, прошёл подготовку и стал командиром мотострелкового отделения. После окончания контракта Ростислав вернулся домой и снова занялся дизайном. О его истории рассказал в своём телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Ростислав Павлов. Фото © Telegram / Kotsnews

Ростислав Павлов. Фото © Telegram / Kotsnews

Сейчас Павлов руководит студией и планирует развивать направление государственного дизайна, работая с госзаказчиками. В этом ему помогает Фонд «Защитники Отечества». Боевой опыт вдохновил мужчина и на творческие проекты. Вместе с дочерью Ростислав создал комикс «Дети Леса», основанный на якутских легендах. Также в рамках патриотического проекта «Земля героев РФ» при поддержке властей Якутии были выпущены комикс и мультфильм «Алёша» о подвиге экипажа танка.

Кроме того, ветеран решил помогать экс-сослуживцам. Он планирует пройти переподготовку по специальности «равный консультант», чтобы профессионально поддерживать других ветеранов, которым сложно адаптироваться к мирной жизни после фронта.

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Ранее Life.ru сообщал, что ветеран СВО помог полицейским схватить наркоторговца в Москве и стал героем видео. Сергей Кочетов остановил злоумышленника, повалил его на землю и удерживал до прибытия сотрудников.

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Полина Никифорова
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