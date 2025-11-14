Российская группа выпустила песню о подвиге танка «Алёша» на Запорожье

Музыкальный коллектив «RADIO TAPOK» представил новую композицию под названием «Танк Алёша», посвящённую историческому бою 6 июня 2023 года в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области. Информация об этом передали представители группы.

В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, получившего приказ о срочном выдвижении на опасный участок фронта для противодействия превосходящим силам противника. Как отмечается в релизе, против машины двигалась колонна в составе двух танков Т-72Б, бронетранспортёра М113 и пяти автомобилей «Maxx Pro». Оператор беспилотного воздушного судна зафиксировал момент, когда на восемь единиц вражеской техники приходился всего один российский танк.

«На записи с БПЛА отчётливо был слышен голос оператора: «Восемь единиц техники, а у нас там один Алёша…». Слова эти вскоре стали известны всему миру — именно как подвиг «Алёши» прославился тот славный бой», — говорится в телеграм-канале группы.

Ранее сообщалось, что герой России Расим Баксиков, который командовал прославленным танковым экипажем по имени «Алёша», досрочно сложил свои полномочия депутата Госсовета Татарстана в ходе очередного заседания регионального парламента.