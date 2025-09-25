Командир легендарного танка «Алёша» покинул Госсовет Татарстана

Герой России Расим Баксиков, избранный депутатом Госсовета Татарстана, досрочно сложил свои полномочия во время очередного заседания регионального парламента. Об этом сообщает сетевое издание «Казань онлайн».

Своё решение бывший депутат, являющийся участником СВО, объяснил переходом на новую работу. За прекращение его полномочий проголосовали 78 депутатов при одном против.

По имеющейся информации, Баксиков планирует продолжить карьеру в органах исполнительной власти. Местные средства массовой информации не исключают, что он может возглавить министерство труда, занятости и социальной защиты республики.