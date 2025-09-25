Командир легендарного танка «Алёша» покинул Госсовет Татарстана
Герой России Баксиков сложил с себя полномочия депутата Госсовета Татарстана
Расим Баксиков. Обложка © Telegram / Единая Россия
Герой России Расим Баксиков, избранный депутатом Госсовета Татарстана, досрочно сложил свои полномочия во время очередного заседания регионального парламента. Об этом сообщает сетевое издание «Казань онлайн».
Своё решение бывший депутат, являющийся участником СВО, объяснил переходом на новую работу. За прекращение его полномочий проголосовали 78 депутатов при одном против.
По имеющейся информации, Баксиков планирует продолжить карьеру в органах исполнительной власти. Местные средства массовой информации не исключают, что он может возглавить министерство труда, занятости и социальной защиты республики.
Напомним, Расим Баксиков был командиром знаменитого танка «Алёша», экипаж которого прославился на весь мир летом 2023 года, в одиночку одолев два украинских Т-72Б и шесть БТР. Героическая команда была награждена главой ДНР Денисом Пушилиным, а 23 августа звёзды Героев России им вручил лично президент РФ Владимир Путин. Расим Басиков баллотировался в Госсовет Татарстана весной 2024 года.
