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1 июля, 10:05

Отец семерых детей из Красноярского края добился права участвовать в СВО

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Отец семерых детей из Дудинки Красноярского края Олег Постнов смог добиться отправки в зону СВО после нескольких отказов в родном регионе. 34-летний мужчина не раз обращался в местный военкомат, но его просьбы отклоняли.

До заключения контракта он работал матросом и вместе с женой воспитывал четверых сыновей и трёх дочерей: младшему ребёнку всего 10 месяцев, старшему — 13 лет. После отказов он обратился в другой регион.

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В декабре 2025 года мужчина заключил контракт в Нижнем Новгороде. После этого его определили в бригаду материально-технического обеспечения в ДНР.

«Я числюсь водителем, а служу в батальоне связи. Почему так? При отборе посмотрели на мой «багаж», семерых детей», — рассказал собеседник kp.ru.

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Борис Эльфанд
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