Отец семерых детей из Дудинки Красноярского края Олег Постнов смог добиться отправки в зону СВО после нескольких отказов в родном регионе. 34-летний мужчина не раз обращался в местный военкомат, но его просьбы отклоняли.

До заключения контракта он работал матросом и вместе с женой воспитывал четверых сыновей и трёх дочерей: младшему ребёнку всего 10 месяцев, старшему — 13 лет. После отказов он обратился в другой регион.

В декабре 2025 года мужчина заключил контракт в Нижнем Новгороде. После этого его определили в бригаду материально-технического обеспечения в ДНР.

«Я числюсь водителем, а служу в батальоне связи. Почему так? При отборе посмотрели на мой «багаж», семерых детей», — рассказал собеседник kp.ru.

Ранее правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева отправился добровольцем в зону СВО. Антон Милаев принял это решение, столкнувшись с финансовым крахом на криптовалютных биржах.