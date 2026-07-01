Отец семерых детей из Красноярского края добился права участвовать в СВО
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Отец семерых детей из Дудинки Красноярского края Олег Постнов смог добиться отправки в зону СВО после нескольких отказов в родном регионе. 34-летний мужчина не раз обращался в местный военкомат, но его просьбы отклоняли.
До заключения контракта он работал матросом и вместе с женой воспитывал четверых сыновей и трёх дочерей: младшему ребёнку всего 10 месяцев, старшему — 13 лет. После отказов он обратился в другой регион.
В декабре 2025 года мужчина заключил контракт в Нижнем Новгороде. После этого его определили в бригаду материально-технического обеспечения в ДНР.
«Я числюсь водителем, а служу в батальоне связи. Почему так? При отборе посмотрели на мой «багаж», семерых детей», — рассказал собеседник kp.ru.
Ранее правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева отправился добровольцем в зону СВО. Антон Милаев принял это решение, столкнувшись с финансовым крахом на криптовалютных биржах.
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