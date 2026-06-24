Иркутянка с позывным Лебедь ушла на СВО за мужем и стала техником по дронам

Анна из Иркутской области получила позывной Лебедь в первый же день службы. В конце 2022 года она отправилась в зону специальной военной операции вслед за своим мужем — кадровым офицером. Супруги вместе учились в школе и продолжили общий путь уже в армии. Историю «Лебедя» рассказала Life.ru пресс-служба Народного фронта.

Сначала Анна занималась доставкой гуманитарной помощи, пробиваясь к бойцам под обстрелами и передавая каждую посылку лично. Однако она решила, что способна на большее, и в начале 2023 года пошла учиться на оператора FPV-дронов. Теперь она работает техником лаборатории мотострелкового полка с самого его формирования: прошла с подразделением Крынки, Херсонское направление, Бахмут.

Иркутянка «Лебедь» ушла на СВО вслед за мужем и стала техником лаборатории дронов. Видео © Предоставлено Life.ru

В лаборатории «Лебедь» подготавливает техническую часть для боевых расчётов, собирает и совершенствует сбросы для FPV и цифровых дронов. Недавно Народный фронт Иркутской области передал для неё пластик для дронов, что поможет улучшить оснащение. Бойцы отзываются о ней с большим уважением. Историю «Лебедя» активно обсуждают в соцсетях. В планах — дальнейшее развитие лаборатории и поставки новых материалов.

Ранее Life.ru писал, что жительница Псковской области Татьяна Ковалёва отправилась на СВО военным медиком вслед за мужем. Её супруг, контрактник с 2008 года, был направлен на передовую в 2022-м, оставив её с новорождённой дочкой. После его звонка «Никому не верь, мы живы» она решила не ждать окончания декрета и присоединилась к 35-му медицинскому отряду ВДВ.