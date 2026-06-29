Правнук Брежнева ушёл на СВО после неудачных инвестиций в криптовалюту

Правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев отправился добровольцем в зону спецоперации, столкнувшись с финансовым крахом на криптовалютных биржах. Данную информацию передал Telegram-канал Mash.

По информации источника, осенью 2024 года Милаев пытался заработать на торговой площадке Ubit. Он намеревался вложиться в токены, которые якобы предоставляют долю в оборудовании для добычи биткоина и сулят пассивный доход. Однако майнинг-платформа не имела правовых лицензий, а пользователи массово обвиняли её в мошенничестве. Клиенты жаловались на блокировку карт и невозможность вывести средства.

Родственники рассказали, что денежные трудности преследовали мужчину давно. С 2014 года он трудился в такси, а спустя два года отец выписал его из квартиры через суд, оставив без собственного жилья. В 2022 и 2023 годах Милаев неоднократно оформлял микрозаймы на суммы от 15 до 30 тысяч рублей. Выбраться из долговой ямы он пытался около года, проводя время на криптобиржах. В 2025 году мужчина принял решение заключить контракт и уйти на передовую. Сейчас, по сведениям Mash, в воинской части он значится пропавшим без вести.

Антону Милаеву 45 лет. Его дед Александр был сыном Евгения Милаева, первого мужа Галины Брежневой. Поскольку Галина официально удочерила детей супруга, юридически они стали внуками генсека, а сам Антон — его правнуком.

Ранее сообщалось, что Антон Милаев попал в плен к украинским военным. Мужчина отправился в зону специальной военной операции прошлой осенью и служил сапёром. Уже в ноябре связь с родственниками оборвалась. Мать военнослужащего сообщила, что лишь спустя несколько месяцев семье удалось выяснить, где он находится. Сейчас Антон Милаев удерживается на территории, подконтрольной ВСУ.