Бывший соратник киллера Солоника по кличке Фашист ушёл добровольцем на СВО

Шестидесятилетний Виктор Канахович, известный в девяностые годы как Фашист, кардинально изменил траекторию своей жизни. Ранее входивший в одну из самых жестоких криминальных группировок России, он решил сменить преступное прошлое на контрактную службу в зоне специальной военной операции. Теперь бывший «старшак» носит позывной Фактор и, по имеющимся данным, демонстрирует отличные результаты на передовой. Это узнал SHOT.







Судьба этого человека неразрывно связана с историей курганских криминальных структур. В начале девяностых Виктор примкнул к банде вместе с печально известным киллером Александром Солоником, более известным как Македонский. Группировка специализировалась на рэкете, вымогательствах и заказных ликвидациях. Канахович считался доверенным лицом главаря ОПГ Олега Нелюбина, отвечая за финансы и управление структурой в отсутствие лидеров.

За участие в убийстве телохранителя криминального авторитета Сергея Тимофеева, известного под прозвищем Сильвестр, Фашист получил четырнадцатилетний тюремный срок. После выхода из колонии в 2017 году он попытался вести законопослушный образ жизни в родном Кургане. Однако работа на заводе и попытки открыть собственный бизнес не принесли успеха — былые навыки оказались востребованнее гражданских профессий.

Осознав, что эпоха криминальных разборок безвозвратно ушла, Канахович принял решение заключить контракт с Министерством обороны. Вместо привычного бандитского прошлого он выбрал путь добровольца. Смена позывного стала символом отказа от прежней идеологии, а боевой опыт, накопленный за годы участия в опасных операциях, нашёл применение в служении Отечеству.

Ранее Андрей Кийко, известный как «сосновский маньяк», погиб в зоне СВО. 41-летний Кийко после ранения проходил лечение и реабилитацию в госпиталях, а затем его снова отправили в зону спецоперации.