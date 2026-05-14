Обвиняемый в коррупции экс-замглавы Подмосковья Бронштейн ушёл на СВО

Илья Бронштейн, чьё имя ещё недавно гремело в коррупционных сводках Московской области, больше не будет ждать приговора в зале суда. Высокопоставленный чиновник, которому грозили долгие годы колонии за взятки, выбрал иной путь – добровольцем отправился в зону спецоперации.

Как стало известно ТАСС, экс-замминистра образования, а в прошлом – первый зампред правительства региона, полностью признал свою вину в получении особо крупной взятки. Но вместо того, чтобы дожидаться вердикта, Бронштейн раскаялся и попросил дать ему возможность «искупить вину кровью».

Вместе с Бронштейном на передовую отправились ещё трое фигурантов громкого дела: Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков. Последний, кстати, ушёл на СВО ещё на стадии следствия, когда материалы только собирали. А его подельники подписали контракты уже после того, как дело поступило в суд.

Бронштейну инкриминировали получение взятки в особо крупном размере – 25 миллионов рублей от гендиректора торгового дома «Просвещение-регион» (через посредника) и легализацию преступных доходов. «Благодарность» от бизнесмена последовала за победу в тендерах на закупку интерактивных панелей на сумму почти 742 миллиона рублей из областного бюджета.

Ранее Life.ru писал, что по такой же схеме последовали фигуранты громкого дела челябинской «Макфы» – начальник службы закупа зерна Иван Тофан и директор по закупкам Владлен Паршин, обвиняемые во взяточничестве на сумму свыше 16 миллионов рублей. Оба подписали контракты с Минобороны и отправились в зону боевых действий.