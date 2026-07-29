ФАС возбудила 28 дел из-за цен на топливо и выдала 52 предупреждения
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Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ситуацией с ценами на топливном рынке. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.
В кабмине уточнили, что меры антимонопольного реагирования связаны с вопросами ценообразования на рынке топлива. ФАС продолжает контролировать ситуацию и принимать меры для пресечения возможных нарушений конкурентного законодательства.
А накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценообразованием на топливном рынке. Только за неделю ведомство возбудило 15 дел и выдало нефтяным компаниям и независимым участникам рынка 38 предупреждений. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилёв заявлял об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде российских регионов.
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