От Нижнего Новгорода до Херсонской области: ФАС проверяет цены на АЗС

Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценообразованием на топливном рынке. За неделю ведомство возбудило 15 дел и выдало нефтяным компаниям и независимым участникам рынка 38 предупреждений, пишет РБК.

Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении предпринимателя, продающего топливо на АЗС под брендом ESCO. Основанием стал рост цен на бензин АИ-92 и АИ-95 за короткий период. Ранее предпринимателю выдали предупреждение, однако оно не было исполнено.

В Пермском крае дело возбуждено в отношении владельца сети АЗС «Ликом». По оценке УФАС, компания занимает доминирующее положение в нескольких муниципальных образованиях. В июне ведомство зафиксировало рост цен и выдало предупреждение, которое не было исполнено в установленный срок.

В Коми антимонопольная служба проверяет ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000». В действиях компаний усмотрели признаки установления монопольно высоких цен на бензин. По данным УФАС, участники рынка занимают доминирующее положение в Сыктывкаре и ряде районов, но не предоставили надлежащего обоснования изменения стоимости топлива.

Новосибирское УФАС, в свою очередь, выявило признаки картеля на оптовом рынке. Ведомство установило, что бензин АИ-92 и АИ-95 продавался разным покупателям по различным ценам. Для компаний, которые предположительно не участвовали в сговоре, стоимость была выше. Это могло повлиять и на розничные цены. Дело возбуждено в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

Курское УФАС выдало предупреждение ООО «Сенд», реализующему топливо на АЗС «Калина-Ойл». Компания должна прекратить действия, в которых ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В Оренбургской области предупреждения получили владельцы АЗС «РусГаз Премиум», ExOil и «Заправь Сам». По оценке УФАС, изменение розничных цен на нефтепродукты могло быть экономически необоснованным. Исполнить требования компании должны в течение десяти дней после получения документов.

Херсонское УФАС также потребовало от оператора АЗС восстановить экономически обоснованную стоимость бензина АИ-92. Предприниматель исполнил предупреждение и снизил цену.

В Пензенской области меры антимонопольного реагирования применили к нескольким независимым продавцам АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Поводом стало необоснованное, по оценке управления, изменение розничных цен в июне 2026 года.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилёв заявил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде российских регионов. По его словам, в нескольких субъектах увеличилось число работающих АЗС и сократились очереди. Министр отметил, что положительной динамики удалось добиться благодаря мерам правительства, включая ограничения экспорта нефтепродуктов и рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов.