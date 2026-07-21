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Регион
21 июля, 09:36

ФАС возбудила 15 дел против участников рынка нефтепродуктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Федеральная антимонопольная служба России начала проверки в отношении участников топливного рынка. Ведомство возбудило 15 дел и выдало десятки предупреждений из-за возможных нарушений законодательства о конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Помимо возбуждённых дел, хозяйствующим субъектам направили 38 предупреждений. Сейчас служба продолжает изучать ситуацию с формированием цен в мелкооптовом сегменте, где топливо поставляется независимым автозаправочным станциям и сельхозпроизводителям. Отдельный случай выявили специалисты Удмуртского управления ФАС. Там установили признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны ООО «Петросервис».

Компания изменила стоимость дизельного топлива, предназначенного для поставок аграриям. После проверки ведомство потребовало прекратить действия, которые могли привести к необоснованному росту цен. В службе продолжают анализировать ценообразование на топливном рынке и проверять действия других участников отрасли.

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Ранее правительство России обсудило изменение механизма поставок топлива, чтобы сократить участие посредников в цепочке продаж. Объёмы нефтепродуктов, которые ранее закупались через трейдеров на бирже, планируется направлять напрямую от вертикально интегрированных нефтяных компаний конечным потребителям.

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Милена Скрипальщикова
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